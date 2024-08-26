Petrolün ateşi yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam yolda

Jeopolitik risklerin artması ve Libya’da yaşanan iç krizin petrol ihracatını vurması üzerine, brent petrolün varil fiyatı bugün %2,5 artarak 81 dolara yükseldi. Gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Piyasada pompaya zam beklentisi arttı. 26 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 43,24 TL ve motorinin (mazotun) litresi 43,16 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta küresel talep endişeleriyle zayıf seyreden ve 75 dolar sınırına kadar çekilen Brent petrol, yeni haftaya dikkat çeken bir yükselişle başladı. Bugünkü işlemlerde %2,5 gibi ciddi bir prim yapan Brent petrolün varil fiyatı 81,00 doların üzerini test etti. Cuma günü kapanış fiyatı 79,00 dolardan gerçekleşmişti.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Hafta sonu İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a ait füze rampalarını vurması, Gazze’de ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamaması ve Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların artarak devam etmesi, jeopolitik riskleri canlı tutarak, petrolde arz endişelerinin artmasını tetikledi.

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LİBYA’DAN ŞOK KARAR

Bu arada Libya’da yaşanan siyasi krizle birlikte ülkenin doğusundaki yönetim, petrol üretimini ve ihracatını durduracağını açıkladı. Günde 1,15 milyon varil petrol üreten Libya’nın bu kararı da petrolün ateşini yükseltti.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş üzerine bütün dikkatler akaryakıt fiyatları ne olacak sorusuna çevrildi. Henüz bir açıklama gelmese de piyasada pompaya zam beklentisi yükseldi. Son rakamlara göre 26 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 43,24 TL ve motorinin (mazotun) litresi 43,16 TL’den satılıyor.