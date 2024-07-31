Petrol ve dolar yükseliyor! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte, dün 78 dolara düşen Brent petrol bugün 80 doların üzerine çıktı. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi de rafa kalktı. Gerilimin tırmanması halinde petrolde 82,50 doların görülebileceği, akaryakıt fiyatlarına da zam gelebileceği belirtiliyor. Doların da 33,15 TL’ye çıkması, fiyatlar üzerinde baskıyı artırıyor. 31 Temmuz 2024 benzinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa yakasında 45,10 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/ Ömer Faruk Bingöl- İsrail’in dün akşam Beyrut’a saldırısı ve Hamas Lideri Haniye’nin gece İran’da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmesi, jeopolitik riskleri yükseltti. Misilleme beklentileri artarken, gerilimin daha da tırmanmasından endişe duyuluyor.

1 GÜNDE %2,5 YÜKSELİŞ

Jeopolitik risklerin tırmanması petrol fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Günlerdir düşüş trendinde hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, dün 78 dolara kadar çekilmişti. Yaşanan son gelişmeler üzerine Brent petrol, bugün tekrar 80 doların üzerine çıktı. Fiyatlarda %2,5’i aşan yükseliş dikkat çekiyor.

ARZ GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Analistler; dünyanın en büyük petrol alıcısı olan Çin’de, büyüme endişeleriyle birlikte petrol fiyatlarında gerilemenin yaşandığını hatırlattı. Ancak Orta Doğu’da son yaşanan gelişmelerin, petrolde arz güvenliği kaygılarını artırdığını belirten analistler, 82,50 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu belirtiyor.

AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

Dün Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak tekrar 80 doların test edilmesi üzerine bu beklentiler rafa kalktı. Risklerin daha da tırmanması ve 82,50 dolara doğru hareketlilik halinde, akaryakıt fiyatına zam gelebileceği de belirtiliyor.

31 TEMMUZ AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında 31 Temmuz 2024 benzinin litre fiyatı 45,10 TL’den satılıyor. Motorinin (mazotun) litresi ise 43,54 TL seviyesinde bulunuyor. Doların da 33,15 TL’ye yükselmesi, akaryakıt fiyatları üzerinde hem kur hem de brent petrol kaynaklı zam baskısı oluşturuyor.