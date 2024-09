Dolar eylül ayına nasıl başlıyor? Hedeflerde dikkat çeken revizyon

Dolarda son dakika! 2 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,07 TL’den güne başlıyor. Kurda kısa vadede 34,00 TL destek ve 34,18 TL direnç olarak takip ediliyor. Bu arada Goldman Sachs; dolar için 6 aylık hedef fiyatını 39,00 TL’ye yükseltti. İç piyasalarda bugün ikinci çeyrek büyüme verisi, yarın ağustos ayı enflasyon rakamları ve cuma günü de Fitch tarafından gerçekleştirilecek not değerlendirmesi yakından izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda eylül ayının ilk haftası oldukça yoğun bir gündemle başlıyor. TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikasının etkileri devam ederken; bugün ikinci çeyrek büyüme verisi, yarın ağustos enflasyon rakamları ve cuma günü Fitch tarafından not değerlendirmesi bekleniyor. Dikkatler bir yandan dövize çevrilirken, dolar haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor.

2 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 2 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,07 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,94-34,04 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kısa vadede dolarda 34,00 TL seviyesi destek olarak izlenirken, 34,18 TL ise direnç olarak öne çıkıyor.

Bu arada Euro’da da haftanın ilk işlemleri 37,65 TL’den geçiyor.

İlginizi Çekebilir Yükseliş habercisi mi? Bitcoin madencilerinden kritik sinyal

HEDEFLERDE YUKARI REVİZYON

Dolarda ağustos ayında yükseliş, önceki aylardan farklı olarak %2,7 olarak gerçekleşmişti. KKM’den çıkan paranın dövize yönelmesi ve ‘carry trade’ işlemlerindeki hareketlilik, kurları da bir miktar hareketlendirmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Goldman Sachs, döviz kurlarında beklentilerini revize etti. ABD’li yatırım bankası; 6 ve 12 aylık dönemde dolar/TL için 35,00 ve 39,00 TL olan tahminlerini; sırasıyla 39,00 ve 44,00 TL olarak revize etti.

2. ÇEYREK BÜYÜME

Bu arada bugün ikinci çeyrek büyüme rakamları belli olacak. Türkiye ekonomisinin söz konusu dönemde %3,2 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Son aylarda sıkı para politikasının da etkisiyle sanayi üretimi ve iç talepte gerileme yaşanırken, işsizlikte de bir miktar yükseliş dikkat çekmişti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON

Öte yandan dün İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu ağustosta; aylık bazda %1,73 arttı ve beklenti altında gerçekleşti. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE’nin ise aylık bazda %2,6 civarında artması bekleniyor. Bazı ekonomistler İstanbul enflasyonundaki düşük seyrin, TÜİK enflasyon rakamlarında da kendini gösterebileceğimi belirterek, bu durumda muhtemel faiz indirimi ihtimalinin de artacağını belirtiyor.

FITCH NOT KARARI NE ZAMAN?

6 Eylül Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye not güncellemesi bekleniyor. Fitch Ratings bu yıl mart ayında, Türkiye'nin kredi notunu ‘B’ seviyesinden ‘B+’ya yükseltmiş; not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarmıştı. Görünümün ‘pozitif’te olması, cuma günü not artışı beklentilerini de canlı tutuyor.