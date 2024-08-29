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Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki para

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında dikkat çeken bir düşüş gösterdi. Rezervler bir önceki haftaya göre 2,5 milyar dolar azalarak 150.4 milyar dolara geriledi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLER

Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki para - 1. Resim

TOPLAM REZERVLER 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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