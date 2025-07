Promosyon müjdesi! Kişi başı 72 bin 500 TL verilecek

Isparta Belediyesi'nin promosyon ihalesinde rekor bir teklif geldi. Belediye maaş ödemeleri için özel bir banka ile anlaşılırken, anlaşma kapsamında çalışanlara 72 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Isparta Belediyesi, bünyesindeki memur ve kadrolu işçiler ile belediye iştiraklerinde çalışan toplam 2 bin 130 personeli kapsayan banka promosyon ihalesini gerçekleştirdi. Belediye Meclisi Salonunda şeffaflık ve rekabet ortamında yapılan açık artırma usulü ihaleyi 72 bin 500 TL teklif veren Yapı Kredi Bankası kazandı. Promosyon ödemeleri, banka tarafından 20-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında personelin hesaplarına tek seferde yatırılacak.

"PERSONELİMİZ BİZİM EN KIYMETLİ DEĞERİMİZ"

Promosyon sözleşmesi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Yapı Kredi Bankası Isparta Şube Müdürü Erkan Gürpınar arasında imzalandı. Müdür Gürpınar, ihale sonucunun belediye ve personel için hayırlı olmasını dileyerek, ödemelerin ilk maaşın ardından yapılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, personele verilen değerin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hep birlikte personelimizle bir aile olduk. Her bir çalışanımızın emeğinin karşılığını alması ve huzur içinde çalışması bizim için her zaman çok önemliydi" dedi.

"PROMASYON TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Başkan Başdeğirmen, 2022 yılında yapılan 3 yıllık önceki ihalenin 17 bin 120 TL ile sonuçlandığını hatırlatarak, bu yılki ihalede yaklaşık yüzde 325'lik bir artış sağlandığını ifade etti.

Açıklamasında, "Personelimiz bu şehrin alın teridir, yüreğidir. Hep birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz. Promosyonun tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.