Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek! "Batı'nın diplomasi yoluyla baskı kabiliyeti azalacak"

Newsweek’in haberine göre, Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca Tahran’a yeniden yaptırım uygulanması yönündeki Avrupa tehdidine karşı İran’ı destekliyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa, nükleer müzakereler belirlenen sürede sonuçlanmazsa böyle bir adım atabileceklerini duyurmuştu.

"DİPLOMASİ YOLUYLA BASKI AZALACAK"

Miami Herald'dan edinilen bilgilere göre, BMGK 2231 sayılı kararının “snapback” (ani geri dönüş) maddesi, İran’ın 2015 nükleer anlaşması (JCPOA) çerçevesinde belirlenen uranyum zenginleştirme seviyelerine uymaması durumunda yeniden sıkı yaptırımlara tabi tutulmasını öngörüyor.

Ancak Çin ve Rusya, bu mekanizmayı tanımayı reddeder veya uygulanmasını engellerse, Batı’nın İran üzerinde diplomasi yoluyla baskı kurma kabiliyeti büyük ölçüde zayıflayacak.

"İRAN, MOSKOVA VE PEKİN'E BAĞIMLI HALE GELECEK"

Uzmanlar, yaptırımların uygulanamaması durumunda Avrupa’nın etkisinin azalacağını, İran’ın Moskova ve Pekin’e daha fazla bağımlı hale geleceğini ve ABD’nin sorunu askeri yöntemlerle çözme olasılığının artabileceğini belirtiyor.

İran ise snapback mekanizmasıyla yaptırımların yeniden uygulanmasını geçersiz sayacağını şimdiden Amerikan yetkililerine bildirmiş durumda.