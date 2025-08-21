Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek! "Batı'nın diplomasi yoluyla baskı kabiliyeti azalacak"

Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek! "Batı'nın diplomasi yoluyla baskı kabiliyeti azalacak"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya ve Çin&#039;den &#039;Avrupa tehdidine karşı&#039; İran&#039;a destek! &quot;Batı&#039;nın diplomasi yoluyla baskı kabiliyeti azalacak&quot;
Rusya, Çin, İran, Avrupa, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya ve Çin, Avrupa'nın yaptırım listesinde en üst sıralarda bulunan İran'a, nükleer çalışmalar konusunda destek veriyor. Uzmanlar, bunun Avrupa’nın etkisini azaltacağını, İran’ın Moskova ve Pekin’e daha bağımlı hale geleceğini ve ABD’nin askeri seçenekleri değerlendirme olasılığını artıracağını belirtiyor.

Newsweek’in haberine göre, Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca Tahran’a yeniden yaptırım uygulanması yönündeki Avrupa tehdidine karşı İran’ı destekliyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa, nükleer müzakereler belirlenen sürede sonuçlanmazsa böyle bir adım atabileceklerini duyurmuştu.

Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek!

"DİPLOMASİ YOLUYLA BASKI AZALACAK"

Miami Herald'dan edinilen bilgilere göre, BMGK 2231 sayılı kararının “snapback” (ani geri dönüş) maddesi, İran’ın 2015 nükleer anlaşması (JCPOA) çerçevesinde belirlenen uranyum zenginleştirme seviyelerine uymaması durumunda yeniden sıkı yaptırımlara tabi tutulmasını öngörüyor.

Ancak Çin ve Rusya, bu mekanizmayı tanımayı reddeder veya uygulanmasını engellerse, Batı’nın İran üzerinde diplomasi yoluyla baskı kurma kabiliyeti büyük ölçüde zayıflayacak.

Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek!

"İRAN, MOSKOVA VE PEKİN'E BAĞIMLI HALE GELECEK"

Uzmanlar, yaptırımların uygulanamaması durumunda Avrupa’nın etkisinin azalacağını, İran’ın Moskova ve Pekin’e daha fazla bağımlı hale geleceğini ve ABD’nin sorunu askeri yöntemlerle çözme olasılığının artabileceğini belirtiyor.

İran ise snapback mekanizmasıyla yaptırımların yeniden uygulanmasını geçersiz sayacağını şimdiden Amerikan yetkililerine bildirmiş durumda.

Kaynak: Dış Haberler

İZSU'dan İzmirlileri çileden çıkartacak su kesintisi kararı! Artık 5 değil 3 günde bir kesilecek, tarih verildiDepremin vurduğu Sındırgı'daki evler tek tek incelendi, hasar tespit çalışmaları tamamlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor - DünyaTel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyorTrump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız" - DünyaTrump, askerlerle sokağa iniyor!9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı - Dünya9 günde 450 binayı patlattılar!Savaş uçağı gökyüzünde alev aldı! Malezya ordusundan açıklama - DünyaSavaş uçağı gökyüzünde alev aldı!Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü... - DünyaJaponya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle!Trump'tan dikkat çeken sözler: İlginç zamanlar bizi bekliyor! "Ben olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti" - DünyaTrump'tan Putin'e fotoğraflı mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...