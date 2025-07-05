Premium SUV modellerinde dev takas kampanyası

Lexus, Temmuz ayına özel olarak hazırladığı fırsatlar kapsamında SUV modelleri için avantajlı takas destekleri sunuyor. Ayrıca takas desteğiyle birlikte Lexus’un Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir’deki showroomlarında kullanıcıları özel fırsatlar sunuluyor…

Stoklarla sınırlı araçlar için, temmuz ayı sonuna kadar devam edecek fırsat kampanyasında B-SUV modeli LBX’e ve E-SUV modeli RX için Lexus, büyük avantajlar sunuyor.

Bu kapsamda 1.5 litrelik tam hibrit motora sahip, sıra dışı tarzı ve Lexus kalitesiyle dikkat çeken LBX, 400 bin TL’den başlayan takas desteği ve showrooma özel ödeme fırsatlarıyla tercih edilebiliyor.

Öte yandan Lexus RX’in son nesli olarak ülkemizde satışa sunulan ve tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h olmak üzere iki versiyonla tercih edilebilen bu modelde ise, 1 milyon 625 bin TL’den başlayan takas desteği ve showrooma özel avantajlar teklif ediliyor.