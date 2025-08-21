Borsada tarihi gün! BİST 100’den çifte rekor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftalardır yükseliş trendinde hareket eden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün çifte rekora imza attı. BİST 100 endeksi gün içerisinde 11.334 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini etti. Endeks aynı zamanda günü %1,61 primle 11.313 puandan tamamladı ve böylece rekor seviyeden kapanış yapmış oldu.

Bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksi %2 civarında prim yaparken; Sınai Endekste %1,8 ve Hizmetler Endeksinde de 1,25’e yakın yükseliş yaşandı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve beraberinde TCMB’den faiz indirimi beklentileri borsadaki yükselişin ana katalizörü olurken, ikinci çeyrek bilançolarının da finansal tablolarda iyileşmeye işaret etmesi, genel olarak endeksi destekledi.

BANKACILIK ENDEKSİ ÖNCÜ OLDU

Türkiye’nin risk priminin gerilemesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte borsada yukarı yönlü hareket özellikle banka hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Haziran başında 12 bin sınırında bulunan XBANK (Bankacılık Endeksi), bugün 16 bin 350 seviyelerine kadar yükselerek, yaklaşık %36,25 performansla borsanın lokomotifi oldu.

YABANCI ALIMLARI SÜRÜYOR

Bu arada yabancı yatırımcıların 15 Ağustos ile sona eren haftada da 125,1 milyon dolarlık alım yaptığı açıklandı. Böylece yabancıların bu yılki toplam alımları 2 milyar dolara yaklaştı. Yabancılar, son 8 haftanın tamamında net alım yaparak önemli bir seriye de imza attı.

Son olarak açıklanan temmuz verilerine göre yabancı yatırımcılar en çok ASELS, SAHOL, EKGYO, YKBNK ve TUPRS hisselerinde alıcı oldu.

DÖVİZ MEVDUATLARI GERİLİYOR

Bu arada TL varlıkların gösterdiği yüksek performans, döviz mevduatlarında da düşüşe sebep oluyor. TCMB tarafından açıklanan son veriye göre, 15 Ağustos ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 1,44 milyar dolarlık düşüşle 194,25 milyar dolara geriledi.

BDDK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre aynı haftada kur korumalı mevduat hesaplarının hacminde de düşüş devam etti. Toplam KKM bakiyesi 458,5 milyar TL'den 440,56 milyar TL'ye geriledi.

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, bundan sonraki süreçte borsa için öncelikle 11.250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Muhtemel kâr satışları halinde bu seviyenin altında da 11.090 destek olarak takip edilebilir. 11.090-11.250 bandı korunduğu müddetçe borsada yükseliş ivmesinin devamı beklenebilir” değerlendiresinde bulunuyor.