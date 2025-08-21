Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İçme suyu borusu patladı, vatandaş isyan etti! "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geçiyor"

İçme suyu borusu patladı, vatandaş isyan etti! "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geçiyor"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, içme suyu borusunun patlaması bölgede adeta krize neden oldu. Boşa akan suyun dereye gittiğini belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. İlçe sakini Bahattin G., "Bu suya herkes para veriyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geçiyor şu anda. Bu su kesilsin. Bu akan halkın parası, bu suyu biz içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da, içme suyu borusunun patlaması krize neden oldu.

TEKİRDAĞ'DA İÇME SUYU KRİZİ

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde patlayan su borusu, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Boşa akan suyun dereye gittiğini belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

"BU SUYA HERKES PARA VERİYOR"

TESKİ’ye yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını söyleyen Bahattin G., "En pahalı suyu biz içiyoruz ama her yer şarıl şarıl. TESKİ’yi aradım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni aradım ama bir çözüm yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Boşa akan suyun hem çevreye hem de vatandaşın cebine zarar verdiğini vurgulayan mahalleli, su israfının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bahattin G., "Bu suya herkes para veriyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı geçiyor şu anda. Bu su kesilsin. Bu akan halkın parası, bu suyu biz içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, hem su israfının önüne geçilmesi hem de altyapı sorunlarının giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

