TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ&#039;da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi programına göre, birçok ilçede su kesintisi gerçekleşecektir. Yapılan açıklamada, ana şebeke hattında yaşanan sorunları nedeniyle Tekirdağ'daki bazı mahallelere su verilemiyor. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? İşte, TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı...

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'ın bazı mahallelerindeki sular kesilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi nedeniyle bugün sular kesilecektir. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 20 Ağustos Çarşamba günü su kesintisi programını inceliyor.

TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'ın Ergene, Malkara, Hayrabolu, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sular belli aralıklarla gelecektir.

20 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI

20 Ağustos 11:3020 Ağustos 11:30ANA ŞEBEKE ARIZASIERGENE / ULAŞ /
20 Ağustos 10:0020 Ağustos 12:00İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASIMALKARA / YENİ MAH. / ,MALKARA / GAZİBEY MAH. /
20 Ağustos 09:5020 Ağustos 12:00İÇME SUYU HATTI ARIZASIHAYRABOLU / KADRİYE MAH. / KADRİYE 1 SOK.
20 Ağustos 09:1520 Ağustos 12:30İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASIKAPAKLI / VATAN MAH. /
20 Ağustos 09:0021 Ağustos 09:00DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİMARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / KAMARADERE MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / SULTANKÖY MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /

