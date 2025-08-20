TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi programına göre, birçok ilçede su kesintisi gerçekleşecektir. Yapılan açıklamada, ana şebeke hattında yaşanan sorunları nedeniyle Tekirdağ'daki bazı mahallelere su verilemiyor. Peki, Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? İşte, TESKİ 20 Ağustos su kesintisi programı...
20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'ın bazı mahallelerindeki sular kesilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Ana şebeke arızası, içme suyu hattı arızası, depo kaynaklı su kesintisi nedeniyle bugün sular kesilecektir. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 20 Ağustos Çarşamba günü su kesintisi programını inceliyor.
TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'ın Ergene, Malkara, Hayrabolu, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sular belli aralıklarla gelecektir.
20 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI
|20 Ağustos 11:30
|20 Ağustos 11:30
|ANA ŞEBEKE ARIZASI
|ERGENE / ULAŞ /
|20 Ağustos 10:00
|20 Ağustos 12:00
|İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|MALKARA / YENİ MAH. / ,MALKARA / GAZİBEY MAH. /
|20 Ağustos 09:50
|20 Ağustos 12:00
|İÇME SUYU HATTI ARIZASI
|HAYRABOLU / KADRİYE MAH. / KADRİYE 1 SOK.
|20 Ağustos 09:15
|20 Ağustos 12:30
|İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|KAPAKLI / VATAN MAH. /
|20 Ağustos 09:00
|21 Ağustos 09:00
|DEPO SEVİYESİ KAYNAKLI SU KESİNTİSİ
|MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / KAMARADERE MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / SULTANKÖY MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. /
