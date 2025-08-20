İzmir su kesintisi: İZSU açıkladı, süre uzatıldı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi gerçekleşti Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? .İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi...
20 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi listesi belli oldu. Bayındır, Bayraklı, Kınık, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçesinde İZSU tarafından planlı ve plansız su kesintileri yaşanacak.
İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ 31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinde yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceğini duyurdu.
Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği bilgisini verdiği açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını açıklamıştı.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
20 Ağustos Çarşamba günü İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Kınık, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferhisar ve Torbalı ilçesinde su kesintisi gerçekleşmiştir.
Elektrik, vana, isale hattı, ana boru arızası sebebiyle sular kesilecektir. Bayındır'da 13:00'da, Bayraklı'da 11:20'de, 11:30'da, Kınık'ta13:30'da, Konak'ta 12:40, Menderes'te 13:00, Ödemiş'te 17:00'da, Seferhisar'da 12:10 ve Torbalı'da 13:30'da sular gelecektir.
|BAYINDIR
|ZEYTİNOVA
|20.08.2025 saat 09:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.EKİPLER ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.
|BAYRAKLI
|ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
|20.08.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|EKREM AKURĞAL SK İÇİ
|BAYRAKLI
|ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|20.08.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|2141--13
|KINIK
|AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI
|20.08.2025 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|KINIK MERKEZ İSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI KINIK MERKEZ MAHALLELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|KONAK
|MİLLET, MURAT
|20.08.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|2567 SK NO:5
|MENDERES
|GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET
|20.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANCAK
|ÖDEMİŞ
|BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, GÖLCÜK, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, TEKKE, ÜÇKONAK
|20.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GÖLCÜK, TEKKE, BUCAK, CEVİZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, GERÇEKLİ, BİRGİ VE HACIHASAN MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANILABİLİR.
|SEFERİHİSAR
|GÖDENCE
|20.08.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|20.08.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YAZIBAŞI AŞAĞI MAHALLE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLUCAKTIR
|TORBALI
|SAĞLIK
|20.08.2025 saat 09:26 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLUCAKTIR