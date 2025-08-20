İzmir su kesintisi: İZSU açıkladı, süre uzatıldı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

20 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi listesi belli oldu. Bayındır, Bayraklı, Kınık, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçesinde İZSU tarafından planlı ve plansız su kesintileri yaşanacak.

İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ 31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabı üzerinde yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceğini duyurdu.

Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği bilgisini verdiği açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını açıklamıştı.

20 Ağustos Çarşamba günü İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Kınık, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferhisar ve Torbalı ilçesinde su kesintisi gerçekleşmiştir.

Elektrik, vana, isale hattı, ana boru arızası sebebiyle sular kesilecektir. Bayındır'da 13:00'da, Bayraklı'da 11:20'de, 11:30'da, Kınık'ta13:30'da, Konak'ta 12:40, Menderes'te 13:00, Ödemiş'te 17:00'da, Seferhisar'da 12:10 ve Torbalı'da 13:30'da sular gelecektir.