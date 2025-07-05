Opel’den yeni macera avcısı: Yeni Frontera GRAVEL 

Opel, Frontera modelinin tamamen macera odaklı geliştirilen modeli ‘GRAVEL’ konseptini tanıttı. Tamamen elektrikli mimari üzerine geliştirilen araç, doğa koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanırken özel üretimi 16 inç jantları, arazi lastikleri, mat çöl beji rengi ve turuncu renkli tavan sepeti ile dikkat çekiyor işte detaylar:

Alman üreticinin kısa süre önce Türkiye pazarına sunduğu yeni nesil Opel Frontera, günlük yaşamın ihtiyaçlarına karşılık veren aile dostu SUV profiliyle dikkat çekiyor.

Şimdi karşımıza çıkan ise daha maceracı odaklı, doğanın ruhunu içine çeken bir konsept niteliği taşıyor.

Opel ile XS'in uzmanları tarafından son haline getirilen araç; özel bir ortamda gerçekleştirilen XS CARNIGHT Wörthersee etkinliğinde görücüye çıktı.

Organizasyonda konuşan Opel Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, “Frontera, sade, sağlam tasarımı ve sunduğu birçok pratik çözümle, aileler ve günlük maceralar için ideal ve uygun fiyatlı bir SUV. Frontera'yı bir üst seviyeye taşımayı ve günlük kullanıma yönelik bir aracın gerçek bir macera aracına nasıl dönüştürülebileceğini göstermeyi istedik. Bu sürecin sonucu olarak benzersiz, özgürlüğü yansıtan ve sınırları ortadan kaldıran bir gösteri aracı olan Frontera GRAVEL ortaya çıktı” dedi.

MACERANIN TADINI ÇIKARMAK İSTEYENLERE

Aracın gövdesinin boyası ve kaplaması daha ilk bakışta dikkat çeken detaylar arasında. Mat siyah tavan ve kaput, Frontera GRAVEL için seçilen mat çöl beji rengi ile bir kontrast oluşturuyor. Dış ayna muhafazaları, ön ve arka tamponlar, arka spoyler ve siyah Opel Vizor üzerinde yer alan Opel şimşek ambleminin turuncu tonları aracın renk vurgularını tamamlıyor.

Ön tampondaki vincin turuncu kancası, aracın sağlam görünümünü vurguluyor. Aynı renk kullanılarak düşünülen portbagaj, açık hava gezileri için kafesli bir görünüme sahip olarak tasarlandı. Thule Canyon XT taşıyıcı ve kaput üzerine yerleştirilen ek farlar, geceleri zorlu arazilerde sürüş sırasında daha iyi görüş sağlıyor.

Çakıl ve taş yüzeylerin zorluklarına uyum sağlamak için BORBET tarafından geliştirilen özel 7x16 inç CWE jantlarla donatılan araç, İç mekânda ise standart Frontera modelinin aksine parlak turuncu koltuklar ve siyah tavan döşemesi dikkat çekiyor.