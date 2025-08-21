İZSU'dan İzmirlileri çileden çıkartacak su kesintisi kararı! Artık 5 değil 3 günde bir kesilecek, tarih verildi

Çöp dağları ile gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı. 5 günde bir yapılan planlı kesintiler için İZSU'dan yeni bir karar geldi.

ARTIK KESİNTİLER DAHA SIK YAPILACAK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Karara göre, İzmir'in merkez ilçelerinde 5 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 3 günde bir yapılacak.

İlgili Haber Dayanılmaz koku kenti sardı! Tepkiler çığ gibi

KESİNTİ LİSTESİNE YENİ MAHALLELER EKLENDİ

İZSU, merkez ilçelerin yanı sıra su kesintisi planına Menemen ilçesindeki bazı mahallelerin de eklendiği bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

KESİNTİLER NE ZAMAN SON BULACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.