Çanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok...

Çanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok...

- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de 8 Ağustos'ta çıkan 16 Ağustos'ta söndürülen 4 büyük yangında 5 bin 236 hektarlık alan küle döndü. Yetkililer bölgenin kesinlikle imara açılmayacağını bildirdi.

Yangın afeti son olarak Çanakkale'de kendini gösterdi. Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos tarihinde orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangınına havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından 9 Ağustos saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Bayramiç'e bağlı Saçaklı köyünde birçok ev zarar gördü. Kepez beldesinde 11 Ağustos tarihinde çıkan orman yangın ise yapılan müdahalelerin ardından 12 Ağustos saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde de birçok yerleşim yeri zarar gördü.

Çanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok.... - 1. Resim

7 KÖY BOŞALTILDI

Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Tedbir amaçlı 7 köyün boşaltıldığı yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Yangın 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

8 GÜNDE BİNLERCE HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük orman yangınında, toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç ilçesi yangınında 965 hektar, Kepez beldesinde çıkan yangında 543 hektar ve Gelibolu ilçesinde çıkan yangında ise 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

Çanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok.... - 2. Resim

YENİDEN AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK

Öte yandan, yangın bölgelerinde temizlik işlemlerinin başlatılacağı ve yapılacak altyapı çalışmalarının ardından yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacağı açıklandı.

Çanakkale'de 8 günün bilançosu belli oldu! Binlerce hektarlık alan artık yok.... - 3. Resim

Bölgenin kesinlikle imara açılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

