Türkiye'de felaket senaryosu... Durum vahim! Barajlar çatladı, milyonlar susuz kalacak

Son yılların en çetin yazını geçiren yurt genelinde su krizi, şehir şehir kötü haberlerdin gelmesine neden oldu. Alarm zillerini çaldıran kuraklığın eylül ayında da devam etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşayan Türkiye'de büyük barajlardan bazısı kurudu, göller çekildi.

ANKARA

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.

3 AYLIK SU KALDI

Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az içme suyu kaldı.

İlgili Haber Kuraklık bunu da gördürdü! Eski kara yolu ortaya çıktı

Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekilirken, barajlarda bununla birlikte eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüntülendi.

İSTANBUL

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 48,3 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

SON YILLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

İZMİR

İzmir’de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi, yüzde 6,71'e düştü. Kentin, 40 günlük suyu kaldı. Hatalı su kullanımından dolayı ise obruklar oluşmaya başladı.

Su krizi nedeniyle başlatılan kesintiler, 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Vatandaşlar çareyi su depoları almakta buldu.

BURSA

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda doluluk yüzde 19 seviyesinde seyrederken şehirde 35 günlük suyun kaldığı belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu il merkezinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 24'e düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj gölü havadan görüntülendi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 yıldır tarım arazilerini sulayan Sulutepe Göleti, kuraklık ve sıcaklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır Göleti'nde, su seviyesi yüzde 4'lere kadar düştü. Gölet tabanındaki çalılıklar, ağaçlar ve taşlar gün yüzüne çıktı.

Kentte su kesintileriyle önlem alınmaya çalışırken musluklardan kahverengi sular aktığı görüldü.

ADANA

Adana'ya su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 15 olarak ölçüldü. Konuyla ilgili konuşan Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, "Orman yangınları arttı, zirai üretim su kullanımını arttırdı, hal böyle olunca da suya ulaşım zorlaştı. İzmir'de su kesintileri var, Hatay'ın 50 günlük suyu kaldığı söyleniyor. Birçok ilde su kesintileri düzenli hale geldi. Yağışlar artmazsa kötü sonuçlar bizi beklemektedir. Sonbahar mevsiminde yağışların artmaması Adana içinde problemli senaryoların başlamasına neden olacaktır" dedi.

HATAY

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da, kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması çiftçileri olumsuz etkiledi.

Verimli arazileriyle yılda birden fazla ürünün yetiştirilebildiği Hatay'da, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının doluluk oranı azaldı.

Antakya ve Altınözü ilçelerinde, yaklaşık 100 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılan 55 milyon metreküp kapasiteye sahip Yarseli Barajı'nda doluluk oranı nisanda yüzde 44,5'e geriledi. Barajdaki doluluk oranı, yağışların azlığı ve kuraklık nedeniyle Ağustos ayında yüzde 12,7'ye düştü.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN ACI MANZARALAR

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde yaz döneminde suların çekilmesi sonucu yeni adalar, adacıklar ve kara parçaları ortaya çıktı.

Gölün kaynaklarının da kuruduğu öğrenilirken tabanı balçıkla doldu.

LADİK GÖLÜNDE İNEKLER OTLAMAYA BAŞLADI

Son 25 yılda dörtte birinden fazlasını kaybeden Ladik Gölü’nde sular çekildi, göl tabanında artık balık yerine inekler görüldü. Su uzmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün "can çekiştiğini" söyledi.

Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün tamamen yok olmaması için acil önlemlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Yağmur suyu hasadı, su tasarrufu ve geri dönüştürülebilir su projeleriyle gölün beslenmesi sağlanmalı.

Yerel ve merkezi yönetimler gölün kurtarılması için acil eylem planı uygulamaya koymalı. Ladik Gölü, sadece bugünün değil, torunlarımıza bırakacağımız bir mirastır. Şu an su seviyesi kritik eşiklerin de altına inmiş durumda. Gölümüze sahip çıkmak milli bir sorumluluktur" diye konuştu.