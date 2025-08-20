Bolu Mengen alevlere teslim oldu! Ekipler güçlükle müdahale ediyor
Bolu'da Kıyaslar köyünde ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede yayıldı. Ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi.
Yangın felaketi bu kez Bolu'nun Mengen ilçesinde. Kıyaslar köyü yakınlarındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu.
Bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN ZORLU MÜCADELESİ
Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
