İzmir'deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Son yılların en büyük kuraklığını yaşayan İzmir'de su krizi büyümeye devam ediyor. 15 gündür 11 ilçede süren su kesintisi uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.

Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

KESİNTİ YAPILAN İLÇELER

EKOL TV'nin haberine göre, İZSU 11 merkez ilçeyi beş bölgeye ayırarak dönüşümlü su kesintileri uygulamaya başladı. Kesinti yapılan ilçeler arasında Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor. Eş zamanlı olmayan kesintiler, plan dahilinde dönüşümlü olarak yapılıyor ve 23.00'te başlayıp sabah 05.00'e kadar 6 saat boyunca devam ediyor.

129 MAHALLEDE SULAR KESİLECEK

Bugün Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresinde toplam 129 mahallede su kesintisi uygulanacak. Yarın ise Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresinde 68 mahallede su kesintileri yapılacak.

10 SAATE KADAR ÇIKABİLİR

15 gündür uygulanan su kesintilerine rağmen Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin düşmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki 15 günlük periyotta tasarruf seviyesinin iyi bir şekilde devam etmemesi halinde, 6 saatlik su kesintisi süresinin 7 veya 10 saate kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.