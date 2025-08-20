Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

İzmir'deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos&#039;a kadar uzatıldı
İzmir, Su Krizi, Kuraklık, Su Tasarrufu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de korkutucu boyutlara ulaşan kuraklık nedeniyle alınan su kesintisi önlemi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Kuraklığın devam etmesi halinde 6 saatlik su kesintisi süresinin 7 veya 10 saate kadar çıkabileceği öğrenildi.

Son yılların en büyük kuraklığını yaşayan İzmir'de su krizi büyümeye devam ediyor. 15 gündür 11 ilçede süren su kesintisi uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı öğrenildi. 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki​​​​​​​ hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.

Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

İzmir'deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos'a kadar uzatıldı: 6 saatten 10 saate çıkabilir - 1. Resim

KESİNTİ YAPILAN İLÇELER

EKOL TV'nin haberine göre, İZSU 11 merkez ilçeyi beş bölgeye ayırarak dönüşümlü su kesintileri uygulamaya başladı. Kesinti yapılan ilçeler arasında Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor. Eş zamanlı olmayan kesintiler, plan dahilinde dönüşümlü olarak yapılıyor ve 23.00'te başlayıp sabah 05.00'e kadar 6 saat boyunca devam ediyor.

129 MAHALLEDE SULAR KESİLECEK

Bugün Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresinde toplam 129 mahallede su kesintisi uygulanacak. Yarın ise Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresinde 68 mahallede su kesintileri yapılacak.

İzmir'deki su krizi derinleşti! Kesintiler 31 Ağustos'a kadar uzatıldı: 6 saatten 10 saate çıkabilir - 2. Resim

10 SAATE KADAR ÇIKABİLİR

15 gündür uygulanan su kesintilerine rağmen Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin düşmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki 15 günlük periyotta tasarruf seviyesinin iyi bir şekilde devam etmemesi halinde, 6 saatlik su kesintisi süresinin 7 veya 10 saate kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başakşehir'in maçı ne zaman? Heyecan dorukta, rakip Universitatea CraiovaMalatya su kesintisi 20 Ağustos: MASKİ Darende, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir kesintilerini duyurdu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep Şahinbey’de dehşet! Küçük Emine feci şekilde can verdi - GündemŞahinbey’de dehşet! Küçük Emine feci şekilde can verdiZengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda ilk kazma vuruluyor: Milyonlarca kişi kullanacak - Gündemİlk kazma vuruluyor! Milyonlarca kişi kullanacakSuriye sınır kapısında yeni dönem! Pasaportlu giriş başlıyor! Bir bölge hariç... - GündemPasaportlu giriş başlıyor! Bir bölge hariç...Numan Kurtulmuş: Süreci zehirlemek isteyenler var - Gündem"Süreci zehirlemek isteyenler var"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - GündemErdoğan, Putin'le görüştü! İşte masadaki konularCHP'den AK Parti'ye geçmişti! Yeni belediye başkan vekili personelin gönlünü fethetti: Zam farkları ödendi - Gündem1 yıldır bekleyen personele zam farkı müjdesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...