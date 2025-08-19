Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de şüpheli ölüm! Doktor evinde cansız bir şekilde bulundu

İzmir'de şüpheli ölüm! Doktor evinde cansız bir şekilde bulundu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir devlet hastanesinde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrasında soruşturma başlatıldı.

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA POLİSİ ARADI

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada yapılan otopsinin ardından doktorun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Uşak’a gönderildi.Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya’nın ölüm haberi ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

