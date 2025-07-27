29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü

Samsun'da 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşlarının evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşları ile zaman zaman kaldıkları eve gitti. Mustafa Bostan'ı evin salonunda hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mustafa Bostan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bostan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Bostan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli ocağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.