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29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü
Samsun, Ölüm, Şüpheli Ölüm, Adli Tıp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşlarının evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde 29 yaşındaki Mustafa Bostan, arkadaşları ile zaman zaman kaldıkları eve gitti. Mustafa Bostan'ı evin salonunda hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü - 1. Resim

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mustafa Bostan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bostan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü - 2. Resim

Mustafa Bostan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli ocağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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