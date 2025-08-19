Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu! Küçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunç
Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in, kayalıklardan düşerek can verdiği iddia edildi. Olay yerine giden ekipler çocuğun cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Zeynep Sut'un Akçay Mahallesi'ndeki kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edildi.
Çocuk için ekipler olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu.
ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan incelemede, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
