Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu! Küçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunç

Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu! Küçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu! Küçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunç
Mardin, Ölüm, Çocuk, Şüpheli Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in, kayalıklardan düşerek can verdiği iddia edildi. Olay yerine giden ekipler çocuğun cansız bedenini babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde buldu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Zeynep Sut'un Akçay Mahallesi'ndeki kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edildi. 

Çocuk için ekipler olay yerine sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, Zeynep'i babasının aracının arka koltuğunda battaniyeye sarılı halde buldu.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Devrim Özkan'dan kötü haber geldi! İkinci kez ameliyat oldu
