Gümüşhane'de çobanın yaktığı ateş ormanı kül etti! Ekipler 7 saatte söndürebildi

Gümüşhane'de çobanın yaktığı ateş ormanı kül etti! Ekipler 7 saatte söndürebildi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde çobanın yaktığı ateşin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan orman yangını, ekipler tarafından 7 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde öğleden sonra Gümüşgöze beldesi eski maden ocakları bölgesinde çobanın yaktığı ateşin, kuru otlara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yol açarken, orman ekipleri de 2 bin metre hortum çekerek belde halkının da desteğiyle alevlere müdahale etti. Yangın, 7 saatte kontrol altına alınırken, gece saatlerine kadar soğutma çalışmaları devam etti.

Gümüşhane'de çobanın yaktığı ateş ormanı kül etti! Ekipler 7 saatte söndürebildi - 1. Resim

3 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yangında yaklaşık 3 hektarlık meşe ve az miktarda sarıçam ormanı zarar gördü. Yangına sebep olduğu ifade edilen çobanın jandarma tarafından ifadesinin alındığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyük zaferin 954. yıl dönümü! Anadolu, Malazgirt ve Ahlat'a akacak
