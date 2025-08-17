İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Çanakkale'de tarihi yarımadada iki gündür devam eden orman yangınının ardından Adana'nın İmamoğlu ilçesinde de alevler yükseldi.

İMAMOĞLU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN

İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.