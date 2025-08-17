Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;nda alevler yükseldi! Adana&#039;da ormanlık alanda yangın çıktı
Adana, İmamoğlu, Yangın, Orman Yangını, Uçuş, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Çanakkale'de tarihi yarımadada iki gündür devam eden orman yangınının ardından Adana'nın İmamoğlu ilçesinde de alevler yükseldi.

İMAMOĞLU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN

İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı - 1. Resim

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı - 2. Resim

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

6.1'lik deprem ile sallanan Sındırgı'da ağır hasarlı bina AFAD kontrolünde yıkıldıOrta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar var - 3. SayfaGaziantep'te feci kaza! Can kaybı ve yaralılar varErzurum'da katliam gibi kaza: Kafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı! - 3. SayfaKafa kafaya çarpıştılar, can pazarı yaşandı!Gaziantep'i kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - 3. SayfaDumanlar gökyüzünü kapladı! Gaziantep'te korkutan yangınKüçük bir beldenin yıllık gelirini kaldırıyordu! Dev bütçeli tatil sitesinde gerilim: Dikkat çeken Justin Bieber detayı - 3. SayfaYalova'daki olay Justin Bieber'a kadar gitti!Elazığ'da mide bulandıran anlar! Fare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendi - 3. SayfaFare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendiİstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi - 3. SayfaSatırla park halindeki araçlara zarar verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...