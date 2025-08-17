Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'i kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Gaziantep'i kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle, kara dumanlar yükseldi. Şehrin birçok noktasından görülen yangının söndürülmesi için olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mücadelesini sürdürüyor.

Gaziantep'te bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale ediyor.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, TÜM TESİSİ SARDI

Yangın, Gaziantep ikinci organize Sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı.

Gaziantep'i kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - 1. Resim

KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Durumu fark edilmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

Gaziantep'i kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - 2. Resim

Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman bulutu kaplarken dumanlar şehrin hemen hemen her noktasından görülüyor. Yangınına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman yangınları son durum: Nerede yangın var, yangınlar söndü mü?ABD medyasından çarpıcı "Muhafız" haberi: Türkiye öncü ülke olacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küçük bir beldenin yıllık gelirini kaldırıyordu! Dev bütçeli tatil sitesinde gerilim: Dikkat çeken Justin Bieber detayı - 3. SayfaYalova'daki olay Justin Bieber'a kadar gitti!Elazığ'da mide bulandıran anlar! Fare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendi - 3. SayfaFare ekmeklerin üzerinde gezerken görüntülendiİstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi - 3. SayfaSatırla park halindeki araçlara zarar verdiKağıthane'de şoke eden olay! 14 yaşındaki çocukları tetikçi yaptı, kuyumcu kurşunlattı - 3. Sayfa14 yaşındaki tetikçilere kuyumcu kurşunlattıDireksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti - 3. SayfaDireksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat ettiWhatsApp'tan mesaj atarken bir kez daha düşünün! Yargıtay, mahkemenin cezasını az buldu - 3. Sayfa'Cinsel taciz' saydılar! Çok konuşulacak karar
Sonraki Haber Yükleniyor...