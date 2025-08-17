Orman yangınları son durum: Nerede yangın var, yangınlar söndü mü?

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine yetkililer, bölgedeki toplam yedi köyü tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi ve bazıları geçici olarak Eceabat Gençlik Konukevi’ne yerleştirildi. Peki, Orman yangınları son durum ne? Nerede yangın var, yangınlar söndü mü?

ORMAN YANGINLARI SON DURUM

Türkiye genelinde yaz aylarının getirdiği yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları, orman yangınlarını ciddi bir tehdit haline getirdi. 2025 yılı başından itibaren ülke genelinde toplam 5 bin 231 yangın meydana geldi. Yangınların 2 bin 992’si orman dışı alanlarda başlarken, 2 bin 239’u ormanlık bölgelerde çıktı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in verdiği bilgilere göre, çıkan yangınlar sonucunda yaklaşık 64 bin 500 hektar alan zarar gördü. Yetkililer, yangınların büyük kısmının anız yakma, dikkatsizce bırakılan cam ve şişe parçaları, izmaritler ve araç kaynaklı kıvılcımlardan başladığını belirtiyor.

Orman ve orman dışı alanlarda vatandaşların ateş yakmaması ve şüpheli durumları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi gerektiği vurgulanıyor.

İlgili Haber Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?

NEREDE YANGIN VAR?

Çanakkale’nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit edecek boyuta ulaştı. Tayfur ile Cumalı köyleri arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Eceabat’a sıçradı. Yangın nedeniyle Gelibolu ve Eceabat’ta toplam yedi köy tedbiren boşaltıldı.

Ayrıca, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde otluk ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı, yangın söndürme çalışmalarının güvenli yürütülmesi amacıyla ziyaretçilere geçici olarak kapatıldı.

Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı gibi bölgelerle birlikte Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de ziyarete kapalı tutuluyor.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangınlarla mücadele hem havadan hem karadan yoğun şekilde sürüyor. Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel görev yapıyor.

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen çalışmalara 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer ve 84 diğer araç eşlik ediyor. Yetkililer, bölgedeki yerleşim yerlerinin henüz yangından etkilenmediğini ve tahliye edilen vatandaşların güvenli alanlara yönlendirildiğini aktarıyor.

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangınla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tahliye edilen köylerin güvenli bölgelere alındığını ve yangının şu an itibarıyla yerleşim birimlerine sirayet etmediğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise hava koşullarının avantaj sağladığını ve şehitlik bölgelerinin yangından etkilenmediğini belirtti. Vatandaşlar, bölgede tedbiren boşaltılan köylerde geçici olarak misafir edilirken, yetkililer yangın söndürme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çıkan tüm yangınlara karşı dikkatli olunması ve yangın risklerine karşı tedbir alınması çağrısını yineliyor.