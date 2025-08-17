Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CANLI ANLATIM

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler
Türkiye tekrar orman yangınlarıyla boğuşuyor. Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adıyaman, Afyonkarahisar, Karaman ve İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alınmasının ardından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yangın sürüyor. İşte ikinci gününe giren Gelibolu yangınında son dakika gelişmeleri...

17.08.2025 09:46

12 HELİKOPTER, 18 UÇAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gelibolu’da orman dışı alanda çıkan yangına müdahalemiz aralıksız sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava ekiplerimiz de mücadeleye katıldı. 12 uçak, 18 helikopter, 155 arazöz, 8 iş Makinesi, 899 personel

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 1. Resim

17.08.2025 09:15

TARİHİ ALAN ZİYARETE KAPATILDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde çıkan yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 2. Resim

17.08.2025 09:00

MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı. Yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntülendi.

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 2. Resim

17.08.2025 07:00

12 HELİKOPTER, 12 UÇAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 3. Resim

17.08.2025 06:43

VALİ TORAMAN: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 5. Resim

Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 4. Resim

17.08.2025 06:00

ÇANAKKALE GELİBOLU YANGINI 2. GÜNÜNDE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 6. Resim

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler - 7. Resim

Yer: Çanakkale-Gelibolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
