Çanakkale Gelibolu yangını 2. gününde! İşte dakika dakika tüm gelişmeler

17.08.2025 09:46

12 HELİKOPTER, 18 UÇAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gelibolu’da orman dışı alanda çıkan yangına müdahalemiz aralıksız sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava ekiplerimiz de mücadeleye katıldı. 12 uçak, 18 helikopter, 155 arazöz, 8 iş Makinesi, 899 personel

17.08.2025 09:15

TARİHİ ALAN ZİYARETE KAPATILDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde çıkan yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

17.08.2025 09:00

MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı. Yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntülendi.

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından duyurulan açıklamasında, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

17.08.2025 07:00

12 HELİKOPTER, 12 UÇAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.

17.08.2025 06:43

VALİ TORAMAN: MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

17.08.2025 06:00

ÇANAKKALE GELİBOLU YANGINI 2. GÜNÜNDE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

Yer: Çanakkale-Gelibolu