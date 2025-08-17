Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi

Orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Alevler bu kez Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yükseldi. Ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine kadar ulaşan alevleri söndürme çalışmaları ikinci günde devam ediyor.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayıldı.

YABAN HAYATI DA TEHLİKEDE

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi.

CAN HAVLİYLE KOŞTU

Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Can havliyle çevrede bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözden kayboldu. Bu anları kayıt altına aldı.

İlgili Haber Bakan Yumaklı yeni yasağı ilk kez canlı yayında duyurdu!

Öte yandan dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda yaban hayatının gördüğü zarara değinip şunları söylemişti: