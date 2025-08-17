Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi

Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İki gündür alevlere teslim olan Gelibolu'da yürek yakan kareler gelmeye devam ediyor. Yaban hayatının da zarar gördüğü yangında alevlerden kaçan karaca kameralara yansıdı. Öte yandan Bakan Yumaklı dün, bu yıl av yasağı geleceğini şu sözlerle duyurmuştu: Bu yeni gelişmeyi ilk kez söylüyorum, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Çünkü oradaki can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanacakları başka bir ortam söz konusu değil.

Orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Alevler bu kez Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yükseldi. Ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine kadar ulaşan alevleri söndürme çalışmaları ikinci günde devam ediyor. 

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayıldı. 

Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi - 1. Resim

YABAN HAYATI DA TEHLİKEDE

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi.

Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi - 2. Resim

CAN HAVLİYLE KOŞTU

Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldi - 3. Resim

Can havliyle çevrede bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözden kayboldu. Bu anları kayıt altına aldı.

Öte yandan dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda yaban hayatının gördüğü zarara değinip şunları söylemişti:

"Orman yangınları çok ciddi alanları etkiliyor, yaban hayatı etkileniyor. Bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. Bu yeni gelişmeyi ilk kez buradan söylüyorum, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Çünkü oradaki can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanacakları başka bir ortam söz konusu değil"

Kaynak: Anadolu Ajansı

