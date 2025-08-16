Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?

Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?
Çanakkale, Gelibolu, Orman Yangını, Yangın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Gelibolu orman yangını son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çıkan yangın, bölgedeki köylerin tahliyesine neden olurken ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor. Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum gündemde.

Çanakkale Gelibolu orman yangını köylerin tahliyesine neden olurken ekiplerin müdahalesi sürüyor. İşte, Çanakkale yangını son durum ve gelişmeler...

ÇANAKKALE GELİBOLU ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda, başlayan yangın devam ediyor.

Çanakkale Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, yangına 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne? - 1. Resim

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Kumköy köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tahliye süreçlerini bizzat takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve diğer kurumların koordineli çalışması sürüyor. 

Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne? - 2. Resim

GELİBOLU YANGINI SON DAKİKA

Son dakika gelişmelerine göre Çanakkale Gelibolu’daki orman yangını, 16 Ağustos 2025 akşamı itibarıyla hala kontrol altına alınamadı. Ekipler, özellikle gece saatlerinde havadan müdahalenin durmasıyla karadan yoğun bir mücadele yürütüyor. 

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale Gelibolu’daki orman yangını henüz söndürülmedi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan'dan Rusya diplomasisi! Lavrov ile Trump-Putin zirvesini görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne? - HaberlerÖlümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne?Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri! - HaberlerMallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri!Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı - HaberlerGöztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandıUFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı! - HaberlerUFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı!Alanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAlanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Kick uygulamasını MrBeast mi satın aldı? Kick logosunda yer alıyor - HaberlerKick uygulamasını MrBeast mi satın aldı? Kick logosunda yer alıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...