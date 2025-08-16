Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?

Çanakkale Gelibolu orman yangını köylerin tahliyesine neden olurken ekiplerin müdahalesi sürüyor. İşte, Çanakkale yangını son durum ve gelişmeler...

ÇANAKKALE GELİBOLU ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda, başlayan yangın devam ediyor.

Çanakkale Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, yangına 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Kumköy köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tahliye süreçlerini bizzat takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve diğer kurumların koordineli çalışması sürüyor.

GELİBOLU YANGINI SON DAKİKA

Son dakika gelişmelerine göre Çanakkale Gelibolu’daki orman yangını, 16 Ağustos 2025 akşamı itibarıyla hala kontrol altına alınamadı. Ekipler, özellikle gece saatlerinde havadan müdahalenin durmasıyla karadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale Gelibolu’daki orman yangını henüz söndürülmedi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.