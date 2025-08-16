Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale destanının yazıldığı tarihi Gelibolu Yarımada'sında alevler yükseldi. Gelibolu'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Türk halkının yedi düvele karşı savaştığı, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, ülkenin dört bir yanından binlerce şehidin yattığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda alevler yükseldi.

GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Tayfur ve Cumalı köyleri arasında saat 16.15 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle harlanarak daha da büyüdü.

Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor - 1. Resim

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor - 2. Resim

12 UÇAK, 9 HELİKOPTER, 34 ARAZÖZ, 3 DOZER 6 İTFAİYE ARACI GÖREV BAŞINDA

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

