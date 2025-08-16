Tarihi yarımadada alevler yükseldi! Gelibolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Türk halkının yedi düvele karşı savaştığı, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, ülkenin dört bir yanından binlerce şehidin yattığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda alevler yükseldi.

GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Tayfur ve Cumalı köyleri arasında saat 16.15 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle harlanarak daha da büyüdü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

12 UÇAK, 9 HELİKOPTER, 34 ARAZÖZ, 3 DOZER 6 İTFAİYE ARACI GÖREV BAŞINDA

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.