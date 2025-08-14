Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çanakkale'de felaketin izleri: Ormanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldı

Çanakkale'de felaketin izleri: Ormanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale, Orman Yangını, Kepez, Rüzgar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde 11 Ağustos'ta çıkan yangın, 24 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Yangında küle dönen ormanlar böyle görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ve aynı zamanda kuvvetli rüzgarın da etkili olması, orman yangınlarının sayısında artışa neden oldu. İnsan faktörünün de devreye girmesi ile Türkiye'nin pek çok noktasında ciğerlerimiz yanarken, bu illerden birisi de Çanakkale oldu.

Çanakkale'de felaketin izleri: Ormanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldı - 1. Resim

İKİ GÜNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, 13 Ağustos günü saat 14.25 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de felaketin izleri: Ormanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldı - 2. Resim

HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede büyük hasara neden olan yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Planlı su kesintisi İzmir: 14 Ağustos İZSU kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Yunanistan kabusu yaşıyor! Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karşısına çıkan reklama kandı, 800 bin lirasından oldu! Aman dikkat - GündemÇıkan reklama kandı, 800 bin lirasından olduBalıkesir Sındırgı depremi sonrası eski başkandan açıklama: Varsın koltuk gitsin - GündemSındırgı'yı felaketten kurtardı: Varsın koltuk gitsinİsrail'in saldırılarına rağmen Suriye'ye dönenlerin sayısı arttı! İşte son durum - Gündemİsrail'in saldırılarına rağmen Suriye'ye dönenlerin sayısı arttıRozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak! İşte AK Parti'ye geçecek 9 isim - Gündemİşte AK Parti'ye geçecek 9 isimNaci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap gibi açıklama: 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin - GündemNaci Görür'den Üşümezsoy'a cevap gibi açıklamaRezan Epözdemir, 'casusluk' masası sorulunca topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı - GündemO soru sorulunca... CHP'li ismin adını verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...