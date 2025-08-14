Çanakkale'de felaketin izleri: Ormanlar yok oldu, geriye sessizlik kaldı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ve aynı zamanda kuvvetli rüzgarın da etkili olması, orman yangınlarının sayısında artışa neden oldu. İnsan faktörünün de devreye girmesi ile Türkiye'nin pek çok noktasında ciğerlerimiz yanarken, bu illerden birisi de Çanakkale oldu.

İKİ GÜNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, 13 Ağustos günü saat 14.25 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı.

HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede büyük hasara neden olan yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi.