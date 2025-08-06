O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: "Kiramı..."
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
‘Uzak Şehir’ dizisindeki ‘Nare Albora’ rolüyle tanınan Sahra Şaş, Jennifer Lopez konserinde objektiflere takıldı. Mardin’deki kira fiyatlarıyla ilgili esprili yorumu dikkat çekti. Ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
‘Uzak Şehir’ dizisinde canlandırdığı 'Nare' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sahra Şaş, sezon finalinin ardından dinlenmeye çekildi.
Yeni sezonda daha yoğun bir tempoya gireceğini belirten oyuncu, Jennifer Lopez konserinde objektiflere yansıdı.
Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Şaş, bir muhabirin “Mardin’de ev fiyatları iki katına çıkmış. Taşınmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü oyuncu, “İnşallah bana zam yapmamışlardır” diyerek konuyla ilgili esprili bir cevap verdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız