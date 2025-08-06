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O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: "Kiramı..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: &quot;Kiramı...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Uzak Şehir’ dizisindeki ‘Nare Albora’ rolüyle tanınan Sahra Şaş, Jennifer Lopez konserinde objektiflere takıldı. Mardin’deki kira fiyatlarıyla ilgili esprili yorumu dikkat çekti. Ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘Uzak Şehir’ dizisinde canlandırdığı 'Nare' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sahra Şaş, sezon finalinin ardından dinlenmeye çekildi.

O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: "Kiramı..." - 1. ResimYeni sezonda daha yoğun bir tempoya gireceğini belirten oyuncu, Jennifer Lopez konserinde objektiflere yansıdı.

O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: "Kiramı..." - 2. Resim

Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Şaş, bir muhabirin “Mardin’de ev fiyatları iki katına çıkmış. Taşınmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

O diziden sonra Mardin’de ev fiyatları uçtu, Sahra Şaş’tan olay tepki geldi: "Kiramı..." - 3. Resim

Ünlü oyuncu, “İnşallah bana zam yapmamışlardır” diyerek konuyla ilgili esprili bir cevap verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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