Vampir Kelebek nedir, Türkiye'de yayılıyor mı? Zararı merak ediliyor

Vampir Kelebek olarak adlandırılan Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, Rize'de bitkilerin özünü emerek hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlar, bir çeşit çekirge olan Vampir Kelebeklerin Türkiye'de yayılıp yayılmadığını araştırıyor. Peki, Vampir Kelebek insanlara zararlı mı?

VAMPİR KELEBEK NEDİR?

Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan Vampir Kelebek, yeşil bitkilerin özlerini emerek büyük zararlar veriyor. Bu canlı, 1851 yılında keşfedilen bir çekirge türü olarak biliniyor. Gündüzleri ağaçlarda, akşamları ise balkonlarda görülen Vampir Kelebek, Türkiye’de ilk olarak 10 yıl önce görülmeye başlandı.

VAMPİR KELEBEK İNSANLARA ZARARLI MI?

Vampir Kelebekler insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımıyor. Bu tür yalnızca bitkilere yöneliyor. Yaprak bitleri ve ağaç bitleri gibi bitkilerin öz suyunu emerek ağaçları, bitkileri ve sebzeleri kurutabiliyor. Ancak insan sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturmuyor ve hastalık bulaştırmıyor.