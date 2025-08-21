Depremin vurduğu Sındırgı'daki evler tek tek incelendi, hasar tespit çalışmaları tamamlandı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. AFAD ve Bakanlık ekiplerince incelenen evlerin durumuna ilişkin listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Vatandaşlar, tespitlere itirazlarını Sındırgı Hükümet Konağı’ndaki AFAD Başvuru Merkezi’ne yapabilecek. Bir aylık sürecin sonunda binaların hasar durumu kesinleşecek.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm evler tek tek incelendi. Hasar tespit çalışmaları sonucunda oluşturulan listeler, mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Vatandaşlar, evlerinin durumunu bu listelerden öğrenebilecek.
İTİRAZLAR AFAD'A YAPILACAK
Öte yandan tespitlere itiraz etmek isteyenler ise Sındırgı Hükümet Konağı'nda kurulan AFAD Başvuru Merkezi'ne müracaat edebilecek. Başvurular bir üst kurul tarafından değerlendirilecek. Bir aylık askı sürecinin ardından binaların hasar durumları kesinleşecek.
MAHALLE MUHTARINDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Depremden etkilenen hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar." dedi.