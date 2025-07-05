Akaryakıttaki ÖTV artışının enflasyona etkisi ne kadar olacak? İşte cevabı 

3 Temmuz itibarıyla akaryakıtta ÖTV güncellemesi oldu. Bunun üzerine benzinde 2 lira 26 kuruş, motorinde 2 lira 12 kuruş, otogazda ise 97 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından akaryakıttaki ÖTV güncellemesinin enflasyona etkisi hesaplandı. İşte detaylar...

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergi tutarı, ÖTV Kanunu uyarınca, ocak ve temmuzda TÜİK tarafından ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor. Söz konusu tutarlar da bu kapsamda 3 Temmuz'da yeniden tespit edildi.

ÖTV ZAMMININ TEMMUZ ENFLASYONUNA ETKİSİ

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarından yapılan derlemeye göre, akaryakıt ÖTV'sindeki değişikliğin enflasyona etkisi belli oldu.

Buna göre, ocak-haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 15,71 artmasıyla yapılan düzenlemenin, akaryakıt pompa fiyatlarına ortalama yüzde 4,2 etki etmesi öngörülüyor. Bu artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan civarında kalması bekleniyor.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK

Akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi küresel petrol fiyatları olurken, piyasa beklentileri temmuzda da dezenflasyon sürecinin devam edeceği yönünde.