Çanakkale Bozcaada açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ege Denizi'nden son dakika bir deprem haberi geldi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 18.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir