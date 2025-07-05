Çanakkale Bozcaada açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler

Ege Denizi'nden son dakika bir deprem haberi geldi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 18.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.