Hatay'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
HATAY'DA DEPREM
Bölgeden can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum aktarılmadı.
Vatandaşların sosyal medyada yaptığı yorumlarda, hafif sarsıntı hissedildiği belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş