Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Hatay'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Hatay'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü açıkladı - 1. Resim

HATAY'DA DEPREM

Bölgeden can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum aktarılmadı.

Vatandaşların sosyal medyada yaptığı yorumlarda, hafif sarsıntı hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz raporunu görünce soluğu mahkemede aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarında son durum - GündemMuğla, Manisa, Hatay... Yangınlarında son durum10 bin kişiye istihdam sağlıyor! Yangınlarda zarar görmesin diye sabaha kadar mücadele ettiler - Gündem10 bin kişi ekmeğinden olabilirdiTCG İstanbul'dan tam isabet! Türk savunma sanayisi gururlandırmaya devam ediyor - GündemTCG İstanbul'dan tam isabet!Ödemiş'teki yangından bir acı haber daha... Orman kahramanı Ragıp Şahin hayatını kaybetti - Gündem3 gün süren kabus 3 kişiyi yuttu!Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken sözler! "Büyük İstanbul depremi test edildi" - Gündem"Büyük İstanbul depremi test edildi"Uşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu! Yangınlarla ilgili 2 kişi tutuklandı - GündemUşak'ta 50 hektarlık alan kül olmuştu!
Sonraki Haber Yükleniyor...