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İstanbul Silivri'de deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Silivri&#039;de deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre saat 14.24'te merkezi Silivri olan büyüklüğü 3.8 bir deprem meydana geldi. Deprem 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Marmara bölgesinden gelen haberler yürekleri ağza getiriyor. 

İstanbul Silivri açıklarında saat 14:24 sularında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Derinliği 8 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı korkuttu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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