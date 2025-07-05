İstanbul Silivri'de deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

AFAD verilerine göre saat 14.24'te merkezi Silivri olan büyüklüğü 3.8 bir deprem meydana geldi. Deprem 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Marmara bölgesinden gelen haberler yürekleri ağza getiriyor.

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İstanbul Silivri açıklarında saat 14:24 sularında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 8 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı korkuttu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.