Ege’de tehlikeli oyun: Türkiye’ye karşı Suda’da büyük yığınak! Patriotlar, İHA avcıları ve destroyerler kapıda

ABD’nin Girit’teki Suda Üssü’nü Türkiye’ye karşı ileri karakol haline getirdiği ileri sürüldü. Patriot füzeleri, İHA avcı sistemleri ve savaş gemileri üsse yığıldı.

Yunan basını, ABD’nin Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nü kara, hava ve denizden tam korumalı bir askeri kaleye dönüştürdüğünü manşetlerine taşıdı. Son dönemde üsse yığılan ileri savunma sistemleri ve savaş gemileri dikkat çekiyor.

PATRİOTLAR VE İHA AVCILARI SUDA'DA

Yunan directus.gr'nin haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Patriot tipi hava savunma füzeleri Girit’te konuşlandırıldı. ABD ayrıca Avrupa’daki üslerinden de destek getirerek, insansız hava araçlarına karşı kullanılan M-LIDS (Mobile-Low, Slow, Small Unmanned Aerial Vehicle Integrated Defeat System) sistemini de Suda’ya yerleştirdi.

M-LIDS’in elektronik harp yeteneğiyle İHA sistemlerini karıştırabildiği ve gerektiğinde 30 mm'lik topuyla hedefleri imha edebildiği ileri sürüldü.

"HEDEF TÜRKİYE'NİN İHA PROGRAMI MI?"

Yunan basınında öne çıkan yorumlarda, Türkiye'nin gelişmiş İHA programına işaret edilerek, "Suda'ya böyle bir sistem yerleştirilmesi Türkiye'ye mesaj niteliği taşıyor" ifadeleri dikkat çekti.

AN/TWQ-1 AVENGER SİSTEMİ DE ÜSTE

Üste ayrıca kısa menzilli AN/TWQ-1 Avenger hava savunma sistemlerinin de konuşlandırıldığı bildirildi. Bu sistemlerin, ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 4. Hava Savunma Alayı’na ait olduğu ve dünya çapındaki ABD operasyonlarında kara birlikleri ile Deniz Piyadelerine destek verdiği aktarıldı.

SUDA'DA YOĞUN ASKERİ YIĞINAK

Haberde, İran'dan İsrail'e atılan balistik füzelere karşı konuşlanmış Arleigh Burke sınıfı destroyerler, küçük savaş gemileri, denizaltılar ve yakıt ikmali taşıyan C-17 ile C-130 uçaklarının da Suda Limanı ve havaalanında konuşlandığı vurgulandı.

ABD'nin bu askeri gücü gerektiğinde 48 ila 72 saat içinde artırıp başka bölgelere kaydırabilecek kapasitede olduğu hatırlatıldı.

ABD'DEN ÜST DÜZEY ZİYARET

Geçtiğimiz hafta sonu, ABD Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri ve 6. Filo subaylarıyla birlikte General Dan Kane’in bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaret sırasında limanda bulunan USS Thomas Hudner destroyerinin, İsrail’e yönelik füze saldırılarına karşı hava savunmasını desteklemek üzere bölgeye konuşlandırılan beş Arleigh Burke sınıfı gemiden biri olduğu ifade edildi.