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Şırnak'ta büyük operasyon! Mehmetçik inlerine girdi, yerle bir edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak&#039;ta büyük operasyon! Mehmetçik inlerine girdi, yerle bir edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında büyük operasyonu başlatıldı. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçik depolanan mühimmatları imha etti.

Güvenlik güçlerinin, terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Şırnak'ta “GÜRZ-12” operasyonu başlatıldı. Hainlerin inlerine giren Mehmetçik depolarını yerle bir etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 753 el bombası, bin el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 Piyade Tüfeği, 5 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 RPG-7 Roketatar, 2 PKM makinalı tüfek, 1 adet 60 milimetrelik havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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