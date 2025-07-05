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Haberler > Ekonomi > Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de yaşayan Çetin Demir, 5 yıl önce hobi amaçlı organik bahçe kurdu. Ahududu ve böğürtlen yetiştiren Demir, bahçede vatandaşlara dalından toplama imkanı da sunuyor. İşlerinin iyi olduğunu belirten Demir, "Ben ilklerdenim, Kayseri'de başka yok. Talebe yetişemiyoruz" dedi. 

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde bulunan arsalarını değerlendirmek isteyen ve 5 yıl önce ahududu ile böğürtlen yetiştirerek organik bahçe yapan Çetin Demir, sezonun açıldığını söyledi. Vatandaşların bahçelerine gelerek kendi elleriyle ahududu toplama keyfini yaşayabileceklerini aktaran Demir, taleplere yetişemediklerini de sözlerine ekledi.

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor - 1. Resim

"KAYSERİ'DE BAŞKA YOK" 

Güzel bir ortamda misafirlerini ağırlamaya gayret ettiklerini kaydeden Çetin Demir, "6 dönümlük bahçemiz 5 yaşında. Yarısında böğürtlen, yarısında ahududu yetiştirme girişiminde bulunduk. Gelen vatandaşlarımız burada kendi elleriyle topluyor. Burası organik, herhangi bir ilaç takviyesi yapmıyoruz. Ben ilklerdenim, Kayseri'de başka yok. Bunu bildiğimiz için bu işe girdik ve şu anda üst seviyeye geldi. Talebe yetişemiyoruz." dedi.

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor - 2. Resim

"SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞINCA VATANDAŞLARIMIZ BOŞ GİDİYOR" 

Demir sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyada paylaştığımız zaman buraya gelen vatandaşlarımız boş gidiyor. Bu sezon İç Anadolu Bölgesi'nde don olayları gerçekleşti. Bu don olayından biz de nasibimizi aldık, böğürtlenlerimizi bu sene soğuk aldı. Ahududularımız etkilenmedi, şu anda çok güzeller ve talebe yetişemiyoruz. Burada iki tane yerimiz var. Baraja karşı kır bahçemiz çok güzel, otantik bir yer. Böğürtlen bahçemizde de güzel bir mekanımız var. Vatandaşlarımızı karşılıyoruz."

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor - 3. Resim

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor - 4. Resim

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor - 5. Resim

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Resmen para basıyor - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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