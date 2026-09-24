Zelenskiy açıkladı: Türkiye-Ukrayna ticaretinde çıta 10 katına çıkıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Zelenskiy, ticaret hacminin 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtirken, olası barış zirvesi için Türkiye’nin ev sahipliğine destek vereceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık yarım saat süren kritik basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyacak kararları açıklayan Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın resmen hayata geçirildiğini duyurdu.

Zelenskiy, "Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin ardından: Türkiye-Ukrayna ticaretinde çıta 10 katına çıkıyor!

MÜZAKERELER DE MASADA

Görüşülen diğer konunun müzakere olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin ardından: Türkiye-Ukrayna ticaretinde çıta 10 katına çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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