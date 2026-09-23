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Sevdan Bir Ateş Faysal’ı Soydan Soydaş kimdir?

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Sevdan Bir Ateş Faysal’ı Soydan Soydaş kimdir?
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş Faysal’ı Soydan Soydaş kimdir?

Sevdan Bir Ateş Faysal karakteri, dizinin yeni bölümleriyle birlikte izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Show TV ekranlarında Faysal’a hayat veren Soydan Soydaş’ın yaşı, memleketi, eğitimi ve daha önce rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Soydan Soydaş, Faysal karakteriyle konuk oyuncular arasında yer alıyor. Dizide Mirza ve Leyla’nın geçmişten gelen hikayesi sürerken Faysal da Mihre ve Kozaklı ailesiyle bağlantılı karakterlerden biri olarak olayların içinde yer alıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ FAYSAL’I SOYDAN SOYDAŞ KİMDİR?

Soydan Soydaş, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan oyuncu, kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve farklı sahne projelerinde yer aldı.

Oyuncunun ekran kariyerinde Ferhunde Hanımlar, Gümüş, Kızım Nerede?, Küçük Ağa, Güllerin Savaşı, Arka Sokaklar, İkizler Memo-Can, Yasak Elma ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlar bulunuyor. Kızılcık Şerbeti’nde Kayhan Korkmaz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Soydaş, 2026’da Sevdan Bir Ateş kadrosuna Faysal rolüyle dahil oldu.

Sevdan Bir Ateş Faysal’ı Soydan Soydaş kimdir?
Başlık ResmiSevdan Bir Ateş Faysal’ı Soydan Soydaş kimdir?

SOYDAN SOYDAŞ OYNADIĞI DİZİLER

Ferhunde Hanımlar

Gümüş - 2005-2007

Mükemmel Çift - 2010

Küçük Ağa - 2014

Güllerin Savaşı - 2016

Arka Sokaklar - 2016 - Sancar Yılmaz

İkizler Memo-Can - 2018 - Kitapçı

Yasak Elma - 2022

Kızılcık Şerbeti - 2022-2025 - Kayhan Korkmaz

Serçe'nin GözyaşıGeniş Aile: Cevahir & Ulvi - Part 2

Sevdan Bir Ateş - 2026

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Editör : İREM ÖZCAN
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