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OPEC+ üyesi 8 ülke ağustosta günlük 548 bin varil üretim artışına gidecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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OPEC+ üyesi 8 ülke ağustosta günlük 548 bin varil üretim artışına gidecek
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, ağustos ayında petrol üretimini temmuz ayına göre günlük 548 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC’ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan ülkelerin, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, nisandan itibaren kademeli ve esnek şekilde geri çekilmeye başlanan günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı. Bu kapsamda, ağustos ayında temmuz üretim seviyesine kıyasla günlük 548 bin varil artış yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışın, 4 aylık kademeli üretim artışına eşdeğer olduğu ifade edildi.

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının da gösterdiği mevcut sağlıklı piyasa temelleri doğrultusunda bu kararın alındığı vurgulandı. Ancak, kademeli üretim artışlarının piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği, bu esnekliğin ise piyasa istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Grubun eylül ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 3 Ağustos'ta yapılacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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