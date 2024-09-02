BİST100 8 ayda %31 prim yaptı! 2024’ün 6 yeni hissesi, %100’den fazla yükseldi

Borsada son dakika! BİST 100 endeksi 2024 yılının ilk 8 ayında %31,63 prim yaptı. Borsaya bu dönemde 29 yeni şirket geldi. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 53,5 milyar lira oldu. 6 yeni halka arz hissesi %100’den fazla yükselerek yatırımcısını sevindirdi. Yine bu yıl borsaya ‘merhaba’ diyen 3 yeni hisse %50’nin üzerinde prim yaptı. İşte Ocak-Ağustos 2024 döneminin halka arz bilançosu…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Şirketlerin borsaya ilgisi sürerken, bu yılın ilk 8 ayında 29 halka arz gerçekleşti. Söz konusu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 53 milyar 517 milyon TL oldu. 2024’ün ilk yarısında 22 halka arz tamamlandı. Temmuz ve ağustosu kapsayan, ikinci yarının ilk iki ayında ise 7 şirket için talep toplandı. Son halka arzalar olan Özata Denizcilik ve Cem Zeytin için işlemlerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

2024 HALKA ARZ TAKVİMİ

Bu yıl borsaya gelen şirketler ve yaklaşık halka arz büyüklükleri şöyle sıralanıyor:

1-Pasifik Donanım ve Yazılım; 945 milyon TL

2-Bor Şeker; 1 milyar 858 milyon TL

3-Limak Doğu Anadolu Çimento; 2 milyar 526 milyon TL

4-Alves Kablo; 778 milyon TL

5-OBA Makarnacılık; 3 milyar 780 milyon TL

6-Artemis Halı; 507 milyon TL

7-Mogan Enerji Yatırım Holding; 2 milyar 975 milyon TL

8-Odine Solutions Teknoloji; 1 milyar 326 milyon TL

9-IC Enterra Yenilenebilir Enerji; 3 milyar 695 milyon TL

10-Rönesans Gayrimenkul Yatırım; 4 milyar 503 milyon TL

11-Koton Mağazacılık; 4 milyar 166 milyon TL

12-Lila Kâğıt; 4 milyar 487 milyon TL

13-Altınay Teknoloji; 1 miyar 882 milyon TL

14-Koç Metalurji; 2 milyar 562 milyon TL

15-Hareket Mühendislik; 1 milyar 680 milyon TL

16-Özyaşar Tel; 873,6 milyon TL

17-Onur Yüksek Teknoloji; 976,6 milyon TL

18-Yiğit Akü; 2 milyar 601 milyon TL

19-Altınkılıç Gıda; 778,7 milyon TL

20-Horoz Lojistik; 1 milyar 353 milyon TL

21-Efor Çay; 1 milyar 300 milyon TL

22-Seğmen Kardeşler; 1 Milyar TL

23-DCT Dış Ticaret; 525 milyon TL

24-Bahadır Kimya; 816 milyon TL

25-Kıraç Galvaniz; 1 milyar 80 milyon TL

26-Gündoğdu Gıda; 350 milyon TL

27-AHES GYO; 1 milyar 260 milyon TL

28-Özata Denizcilik; 1 milyar 401 milyon TL

29-Cem Zeytin; 1 milyar 530 milyon TL

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HALKA ARZ ENDEKSİ

Borsa İstanbul çatısı altında, son 2 yılda borsaya açılan şirketlerin performansına göre Halka Arz Endeksi (XHARZ) hesaplanıyor. Geçen seneyi 79.701 puandan bitiren XHARZ Endeksi; bu sene 27 Şubat tarihinde 119.296 puana kadar yükseldi. Ardından düşüşe geçen XHARZ endeksi, ağustos ayını 87.381 puandan kapattı. Böylece yılbaşından itibaren XHARZ Endeksi %9,63 yükseldi. Yıl içi zirve seviyeden gerileme %36,52 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısında BİST100 endeksinin 11.252 zirvesinden dönüşe geçerek, ağustos ayını 9833’ten tamamlaması, XHARZ Endeksinde de geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

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%100’DEN FAZLA YÜKSELENLER

Bu yıl borsaya açılarak; (29 Ağustos kapanış fiyatlarına göre) yüzde 100’ün üzerinde yükselen hisseler şöyle sıralanıyor:

Altınay Teknoloji (ALTNY): %196

Odine Solutions Teknoloji (ODINE): %183

Alves Kablo (ALVES): %143

Pasifik Teknoloji (PATEK): %123

Artemis Halı (ARTMS): %119

Efor Çay (EFORC): %101

%50’DEN FAZLA YÜKSELENLER

Yine bu senenin halka arzları arasında (29 Ağustos kapanış fiyatlarına göre) yüzde 50’nin üzerinde prim yapan hisseler ise şunlar:

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT): %81

DCT Dış Ticaret (DCTTR): %77

Gündoğdu Gıda (GUNGD): %77

ORTALAMA 1,845 MİLYAR TL

MKK verilerine göre geçen yıl Borsa İstanbul’a 56 yeni şirket gelmişti. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 80 milyar lira oldu. Ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 428 milyon TL’yi buldu.

2024’te şimdiye kadar gerçekleşen halka arzlar dikkate alındığında ise, ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 845 milyar TL’ye ulaştı.

HALKA ARZIN AVANTAJLARI

Şirketler borsaya açılarak maliyetsiz finansman kaynağı elde etmenin de ötesinde kurumsallaşma, şeffaflaşma, prestijli yapıyı tesis etme, markalaşma gibi süreçlerde de büyük avantaj yakalıyor. Borsaya açıklan şirketler, büyük bir reklam ve tanıtım avantajıyla birlikte rekabet avantajı da yakalıyor. Böylece hasılatlarının da hızlıca yükselmesi dikkatlerden kaçmıyor.

ŞİRKETLER NASIL BORSAYA AÇILIYOR?

Şirketlerin borsaya açılması için anonim şirket statüsünde olması; hesaplanan son yıllık bilanço döneminde 750 milyon TL ciro ve 1,5 milyar liralık aktif büyüklük şartlarına uygun olması gerekiyor. Bu kriterler için her takvim yılı sonunda artışlar söz konusu olabiliyor.