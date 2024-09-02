Suudi Arabistan'daki dev ihaleyi Tekfen İnşaat kazandı! Proje bedeli 212 milyon dolar

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'daki dev ihaleyi kazandı. Projenin bedelinin 212 milyon dolar olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen dev ihalenin kazananı belli oldu. Türk şirket milyonlarca dolarlık ihalenin kazananı oldu.

DEV BORU HATTINI TÜRK ŞİRKET YAPACAK

Suudi Arabistan'da Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster boru hattı projesini EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) olarak, Türkiye'nin ünlü şirketi üstlendi.

40 AYDA TAMAMLANACAK

212 milyon dolarlık projeyi Tekfen Holding'e bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat yapacak. Projenin 40 ayda tamamlanması hedefleniyor. Dev proje ile Tekfen İnşaat bölgedeki konumunu daha iyi bir noktaya taşıyacak.

TEKFEN HOLDİNG HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Tekfen Holding'in temelleri 1956'da üç genç inşaat mühendisi merhum Feyyaz Berker, merhum Nihat Gökyiğit ve merhum Necati Akçağlılar tarafından atıldı.

Tekfen Grubu, günümüzde 39 şirket ve 9 iştiraki bünyesinde bulunduran ve 14 bin kişiye istihdam sağlayan halka açık bir şirketler topluluğudur.

Grup, faaliyetlerini taahhüt, tarımsal sanayi ve emlak geliştirme olmak üzere üç ana başlık altında sürdürüyor.

Tekfen Holding, sahip olduğu markalar ve pazar gücünün yanı sıra temsil ettiği değerlerle de Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden biri.