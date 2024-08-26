Suudi Arabistan sokakları devam eden sağanak yağmurlar nedeniyle göle döndü
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'da günlerdir devam eden sağanak yağmurlar, adeta ünlü çölleri göle çevirdi. Medine'den sosyal medyaya yansıyan görüntüler viral oldu.
Suudi Arabistan'da sağanak yağmurlar günlerdir devam ediyor. Çölleriyle ünlü Suudi Arabistan'dan akarsuları aratmayan görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
SUUDİ ARABİSTAN ÇÖLLERİ SU ALTINDA
Suudi Arabistan'ın Medine şehrindeki birçok bölge yoğun yağmur nedeniyle su altında kaldı. Sellerin meydana geldiği Medine'den yansıyan görüntüler 'Çöller akarsuya döndü' dedirtti.
2022'DE REKOR KIRILMIŞTI
Ülkede 3 yılda yağacak yağışın sadece 6 saat içerisinde Cidde'ye indiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yağışlar nedeniyle 2 kişi ölmüştü.
Kente düşen yağış miktarının 179 mm olduğu açıklanırken, dün etkili olan yağışın 2009 yılındaki rekor yağışı da geride bıraktığı ifade edildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi