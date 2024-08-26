Meteoroloji 5 günlük harita paylaştı, il il uyardı! İstanbul dahil birçok kentte sağanak yolda
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kavuran sıcaklara yurt genelinde kısa bir mola verilecek, birçok kentte sağanak etkisini hissettirecek. Meteoroloji'nin uyarılarına göre 26-30 Ağustos tarihleri arasında özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'da etkili olan yağmurlar zaman zaman Ege ve İç Anadolu'da da yüzünü gösterecek. İşte detaylar...
Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahminlerini paylaştı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar normallere inecek, İstanbul dahil yurdun birçok bölgesinde ise sağanak bekleniyor. İşte 26-30 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİ'DEN 2 KENTE NET UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
26-30 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI
26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 35°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi