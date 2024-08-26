Meteoroloji 5 günlük harita paylaştı, il il uyardı! İstanbul dahil birçok kentte sağanak yolda

Kavuran sıcaklara yurt genelinde kısa bir mola verilecek, birçok kentte sağanak etkisini hissettirecek. Meteoroloji'nin uyarılarına göre 26-30 Ağustos tarihleri arasında özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'da etkili olan yağmurlar zaman zaman Ege ve İç Anadolu'da da yüzünü gösterecek. İşte detaylar...

Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahminlerini paylaştı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar normallere inecek, İstanbul dahil yurdun birçok bölgesinde ise sağanak bekleniyor. İşte 26-30 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN 2 KENTE NET UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

26-30 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI

26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu