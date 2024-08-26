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Burdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler zor anlar yaşadı.


Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle tarım arazileri ve yollar su içinde kaldı. Bazı noktalarda sel sularının getirdiği kayalar nedeniyle yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Burdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı - 1. Resim

ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİNİN İÇİNDE KALDI

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, birçok sürücünün araçlarıyla su birikintilerinin içinde kaldığı görüldü. Kent merkezlerinde ise itfaiye ekipleri tarafından balçıkla sıvanan caddeler tazyikli su ile temizlendi.

Herhangi bir iş yeri veya evde su baskını olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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