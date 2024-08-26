Burdur'un 2 ilçesini sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak bekleniyor



Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle tarım arazileri ve yollar su içinde kaldı. Bazı noktalarda sel sularının getirdiği kayalar nedeniyle yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİNİN İÇİNDE KALDI

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, birçok sürücünün araçlarıyla su birikintilerinin içinde kaldığı görüldü. Kent merkezlerinde ise itfaiye ekipleri tarafından balçıkla sıvanan caddeler tazyikli su ile temizlendi.

Herhangi bir iş yeri veya evde su baskını olmadığı öğrenildi.