Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda İstanbul başta olmak üzere 12 ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Öte yandan 7 il sarı kodla uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ'ın doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Kayseri, Samsun, Sivas, Yozgat, Malatya, Sinop ve Tokat illeri için sarı kodlu uyarı verildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C , 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin güney ve doğu kesimleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C , 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 25°C , 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 22°C , 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C , 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C , 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C , 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C , 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 20°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C , 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde doğusu ile batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Malatya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C , 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 14°C , 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C , 34°C

Az bulutlu

SİİRT 26°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C , 36°C

Az bulutlu ve açık