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Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Vaniköy' cevabı: İstanbul'a 261 hançer sapladı

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Gündem Haberleri

CHP lideri Özgür Özel, Vaniköy'de kaçak villa inşaatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan "İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" derken, Özel'den "İstanbul'un bağrına 261 hançer sapladı" açıklaması geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis'te partisine yönelttiği eleştirilere cevap verdi. 

Vaniköy'de kaçak villa inşaatı dolayısıyla CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında polemik yaşandı.

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"PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Erdoğan, İstanbul Vaniköy'de Boğaz'ı gören ormanlık alandaki kaçak villa inşaat üzerinden muhalefeti şu sözlerle hedef aldı:

"Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar."

"İSTANBUL'UN BAĞRINA 261 HANÇER SAPLADI"

Özgür Özel ise, Erdoğan'ın Bitlis'te söylediği sözlere şöyle cevap verdi:

"İstanbul'da 4 gökdelen vardı, bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançer sapladı."

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ÖZEL MECLİS KAVGASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis'te TİP'li vekil Ahmet Şık ile Alpay Özalan arasında yaşanan kavga ile ilgili Erdoğan'ın sözlerine karşılık veren Özel, şunları söyledi:

"Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor, kadına şiddet uygulanmasına ön ayak oluyor, her şeyi başlatıyor. Ahmet Şık'ın sözü ağırdı, bazı kelimeleri Meclis'e yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor."

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