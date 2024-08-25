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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'Vaniköy' tepkisi: Para babalarına peşkeş çekiyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan muhalefete &#039;Vaniköy&#039; tepkisi: Para babalarına peşkeş çekiyorlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te “Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sevgili Bitlisliler sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bitlis için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Tamamlanan projeleri Bitlis halkının istifadesine sunuyoruz.

Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde 76 milyar liraya ulaşan yatırıma imza attık. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık.

Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik.

Kendi uçağımızı üretir hale geldik. Dün Aksaz'da TCG Piri Reis'i donanmamızın saflarına kattık.

Terörün karanlık gölgesi çekiliyor. Dün, terör yuvası olan Gabar'da artık petrol çıkıyor.

Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların olduğu eski günler artık gelmemek üzere geride kalmıştır.

MUHALEFETE 'VANİKÖY' TEPKİSİ

Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam 'liyakat' üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. 

Ayrıntılar geliyor...

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